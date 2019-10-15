Квартиры в рассрочку по канонам Шариата

Потребность в альтернативных вариантах финансирования покупки собственного жилья, соответствующих нормам Шариата, является актуальным вопросом в Татарстане, поскольку большая часть населения в регионе исповедует Ислам.

Более года назад, было предложено решение данного вопроса, посредством программы «Беспроцентная рассрочка по канонам Шариата» от крупного девелопера «Унистрой» и ЖНК «Жилищные Традиции».

Инструмент для альтернативного решения

В поиске решения актуальной проблемы мусульман Татарстана, застройщик в партнерстве с жилищным накопительным кооперативом, реализовали программу покупки квартир в беспроцентную рассрочку.

Шариатская модель программы разработана при участии экспертов ЦППМ «Аль-Мизан» и центра Исламской экономики и финансов при Российском Исламском институте. В основе модели лежит принцип партнёрства, что позволяет с учётом интересов всех сторон, решать жилищный вопрос каждой семьи, не нарушая норм Ислама.

Механизм работы программы достаточно понятный. Вступив в кооператив, человек не обладающий полной суммой для приобретения квартиры, имея от 30 до 50 % от её стоимости, может приобрести желаемое жильё, с рассрочкой до семи лет на оставшуюся часть.

Стоимость оплаченных квадратных метров жилья фиксируется, и индексации не подлежит. Оставшуюся часть пайщик выкупает в рассрочку, по рыночной цене.

Сразу же после введения дома в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет участник кооператива получает ключи и может заселиться в квартиру со всей своей семьей, при этом ежемесячными платежами продолжает выкупать оставшиеся квадратные метры. После полной выплаты, жилье регистрируется в собственность пайщика.

Как стать пайщиком кооператива «Жилищные Традиции»

Чтобы стать участником кооператива нужно:

1. Приехать в ближайший к вам офис ЖНК «Жилищные Традиции». Адреса офисов можно посмотреть на сайте https://znkgt.ru.

2. Выбрать квартиру, соответствующую вашим требованиям. Обратите внимание, что в данной программе участвуют все проекты компании «Унистрой»

3. Написать заявление о вступлении в ЖНК, и выбрать форму участия «Халяль».

Стать членом кооператива можно с 16ти летнего возраста. Из документов понадобится только паспорт. Теперь приобретение собственной квартиры не стоит откладывать в долгий ящик, улучшить свои жилищные условия можно уже сейчас!

*Деятельность ЖНК «Жилищные Традиции» осуществляется в рамках Федерального закона от 30.12.2004г. №215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах». Решением Банка России от 22.03.2018г ЖНК «Жилищные Традиции» включен в реестр жилищных накопительных кооперативов РФ. Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 10 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1 000 рублей. Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры. Порядок покрытия возможных убытков регламентирован Уставом Кооператива, размещенным на официальном сайте znkgt.ru.

**Объемы, условия и порядок погашения рассрочки согласуются с членом кооператива.

Настоящее предложение не является публичной офертой.