Казанцы пожаловались в прокуратуру на соседей, которые «захватили» парковку

Жильцы дома №2 по улице Коммунаров пожаловались в надзорное ведомство на соседей, которые самовольно установили парковочные блокираторы во дворе.
Как рассказали в прокуратуре, жители дома проводили собрание, на котором обсуждали возможность закрепления места для машины за определенной квартирой. Однако согласились далеко не все, и желающие присвоить парковочные места без согласия остальных жильцов поставили блокираторы с номерами квартир.
Таким образом, действия граждан ограничили право остальных на свободное перемещение и являются незаконными. Прокуратура вынесла представление в адрес ТСЖ, сейчас оно находится на рассмотрении.
комментарии
P.S. я не призываю к насилию и не рекомендую это вам делать. Все выше сказанное лишь плод моих фантазий, все истории и персонажи попавшие в данные ситуации являются лишь совпадение.