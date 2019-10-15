Казанцы пожаловались в прокуратуру на соседей, которые «захватили» парковку

Жильцы дома №2 по улице Коммунаров пожаловались в надзорное ведомство на соседей, которые самовольно установили парковочные блокираторы во дворе.

Как рассказали в прокуратуре, жители дома проводили собрание, на котором обсуждали возможность закрепления места для машины за определенной квартирой. Однако согласились далеко не все, и желающие присвоить парковочные места без согласия остальных жильцов поставили блокираторы с номерами квартир.

Таким образом, действия граждан ограничили право остальных на свободное перемещение и являются незаконными. Прокуратура вынесла представление в адрес ТСЖ, сейчас оно находится на рассмотрении.