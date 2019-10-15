В Казани мигранты ограбили бармена и жителя Колумбии

Парни из Узбекистана в один день ограбили в Казани первокурсника из Колумбии и бармена.

Как рассказали в пресс-службе МВД РТ, 13 октября в дежурную часть отдела полиции "Вишневский" поступило сообщение о грабеже. Со слов заявителя - студента КФУ, гражданина Колумбии 1992 года рождения, около половины четвертого ночи на улице Пушкина неизвестные схватили его за шею и затолкнули в машину. В пути злоумышленники побили парня, а также достали из его карманов сотовый телефон и 2000 рублей. Общая сумма ущерба составила 25000 рублей.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские отследили передвижение нападавших. На кадрах увидели, как ночью за пострадавшим идут двое молодых мужчин. Также был замечен автомобиль, на котором колумбийского студента и увезли в сторону леса на улице Подлужной. Выяснилось, что машина принадлежит гражданину Узбекистана, юноше 1997 года рождения. В тот же день автомобиль нашли на парковке одного из ТЦ города. Подозреваемых в нападении также задержали: ими оказались трое граждан Узбекистана 21-23 лет.

Оказалось, что в ту ночь студент был не единственной жертвой нападения: парни, угрожая ножом, забрали деньги, кольцо, часы и телефон у бармена одного их заведений на улице Краснококшайская, говорят в ведомстве.