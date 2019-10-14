Из Казани откроют прямой авиарейс в Геленджик

С 31 октября из столицы Татарстана можно будет напрямую улететь в Геленджик. Об этом сообщают в мэрии Казани.

Рейсы запланированы по четвергам - вылет из Казани в 10 утра, приземление в Краснодарском крае - в 12:30. Обратно самолет вылетает в 13:20, в РТ он сядет в 15:45. Также улететь на юг можно будет в субботу - из Казани в 7:45, обратно из Геленджика в 11:15.

Перевозить пассажиров будет компания "ЮВТ Аэро", воздушное судно рассчитано на 50 человек, а стоимость билета в одну сторону составит 3090 рублей. В эту сумму включена ручная кладь - 5 килограммов, и 10 килограммов багажа. На данный момент покупка билетов открыта.

Напомним, что в октябре из Казани откроют еще одно новое направление полетов - на этот раз на север.