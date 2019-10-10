Соцсети: в Казани пьяная девушка разбила машину «Яндекс.Драйва»

В ночь с субботы на воскресенье в Казани разбили автомобиль каршерингового сервиса «Яндекс.Драйв». ДТП произошло на улице Салимжанова в 4 утра, сообщают очевидцы в соцсетях. По их словам, за рулем автомобиля находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения. Она серьезно не пострадала.

Обстоятельства аварии не сообщаются, но на кадрах с места ДТП видно как сильно разбит автомобиль – одно колесо и вовсе улетело на дорогу.

«Сейчас всю жизнь кредит платить будет», - пишут пользователи соцсетей. «Я уже шарахаюсь от этих каршерингов на дороге».