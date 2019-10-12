Соцсети: в Казани мужчина стреляет по машинам с 10-го этажа

В социальных сетях появилось сообщение о гражданине, который ведет стрельбу со своего балкона по проезжающим автомобилям. Его заметили в доме №15 по улице Симонова, балкон находится на 10 этаже. Авторы поста говорят, что в руках у него пневматическое оружие, и предлагает жильцам дома или пострадавшим пойти и утихомирить стрелка.

Пользователи соцсетей рекомендуют вызвать полицию и недоумевают, что никто из очевидцев, в том числе автор поста, этого не сделал:

"Можно позвонить в полицию, так и сказать,вижу человека в окне, с винтовкой, по чему-то стреляет. Думаю быстро приедут."

"Ну теперь ждём постов от пострадавших, которые будут искать этого *** (нехорошего человека)" - пишут в комментариях.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу инцидента не поступало.