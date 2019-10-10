Парень, погибший в страшном ДТП в центре Казани, не имел права садиться за руль

В пятницу ночью в центре города произошло ДТП, в котором погиб 18-летний молодой человек. На улице Вишневского водитель LADA GRANTA превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Машина перевернулась, водитель вылетел через лобовое стекло и погиб на месте.

Как сообщили сегодня в МВД РТ, у парня не было права управления транспортом - он не проходил обучение и не сдавал экзамены.

Напомним, что в результате аварии пострадали еще два человека: пассажиры 2000 и 2001 годов рождения были госпитализированы с различными травмами.