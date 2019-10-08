Прыгали на нем, пока он не умер. В Татарстане двое подростков убили прохожего

Суд назначил двум подросткам из Альметьевска 6,5 лет лишения свободы за убийство 48-летнего мужчины. В июле этого года двое парней 14 и 15 лет на детской площадке по улице Шевченко увидели нетрезвого прохожего и решили избить его. Сообщается, что на тот момент подростки и сами были пьяны.

Они начали требовать у мужчины сигареты, затем повалили его на землю и стали прыгать на нем. В результате многочисленных ударов по голове, груди и животу мужчина скончался на месте. Парни раздели его и сбежали с места преступления, сообщили в СК РТ.