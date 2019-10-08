Прыгали на нем, пока он не умер. В Татарстане двое подростков убили прохожего

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Новости Казани и РТ

21:00, 08.10.2019
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20:28, 08.10.2019
Парень из Казани позарился на деньги чувашских пенсионеров
20:08, 08.10.2019
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18:01, 08.10.2019
«Не надо ждать последнего дня»: жителей РТ уговаривают перейти на «цифру»
17:55, 08.10.2019
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
17:52, 08.10.2019
ВТБ представил мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду
17:31, 08.10.2019
Отвлекся на телефон: в Казани водитель по пути домой влетел в столб
16:50, 08.10.2019
Киноцентр «Ривьера» в Казани вновь продают на «Авито». Цена упала на 180 млн
16:33, 08.10.2019
Жителям России напомнили о длинных выходных в ноябре
16:27, 08.10.2019
Лишение на полтора года. В Казани гонщик из Pushkaracing сбил инспектора ДПС
15:46, 08.10.2019
Челнинцы пожаловались на диких хомяков в подъезде
14:59, 08.10.2019
В Казани начали штрафовать и увольнять кондукторов за подделку билетов
14:42, 08.10.2019
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14:09, 08.10.2019
В Челнах разыскивают мужчину с родинкой на правом ухе
13:52, 08.10.2019
Версия смерти полицейского в Казани: пуля могла попасть в голову рикошетом
13:32, 08.10.2019
В Казани из горящего дома вытащили трех человек
13:15, 08.10.2019
«Долгожданная транспортная артерия». Когда достроят Большое казанское кольцо
12:41, 08.10.2019
В Татарстане спасатели обнаружили тело женщины, которая пропала два дня назад
12:20, 08.10.2019
Билайн внедряет систему единого мониторинга качества сервисов
12:14, 08.10.2019
Завтра 3 района Казани останутся без света. Список домов
12:14, 08.10.2019
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10:59, 08.10.2019
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10:55, 08.10.2019
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10:39, 08.10.2019
В Нижнекамске мужчина изнасиловал женщину возле детсада и украл у нее 300 рублей
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10:06, 08.10.2019
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09:49, 08.10.2019
Челнинку, которая убила 2-летнего сына, задержали прямо в палате БСМП
09:36, 08.10.2019
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09:24, 08.10.2019
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СМИ: в России могут появиться умные «лежачие полицейские»
08:45, 08.10.2019
«Отрезать наглухо». В Казани мужчина занялся рукоблудством в автобусе
08:26, 08.10.2019
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08:02, 08.10.2019
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07:44, 08.10.2019
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07:15, 08.10.2019
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17:12, 07.10.2019
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Прыгали на нем, пока он не умер. В Татарстане двое подростков убили прохожего

Cегодня, 08:57 0 0 Автор: prokazan.ru

Суд назначил двум подросткам из Альметьевска 6,5 лет лишения свободы за убийство 48-летнего мужчины.  В июле этого года двое парней 14 и 15 лет на детской площадке по улице Шевченко увидели нетрезвого прохожего и решили избить его. Сообщается, что на тот момент подростки и сами были пьяны.

Они начали требовать у мужчины сигареты, затем повалили его на землю и стали прыгать на нем. В результате многочисленных ударов по голове, груди и животу мужчина скончался на месте. Парни раздели его и сбежали с места преступления, сообщили в СК РТ.

 

комментарии

Горожанин
0
09 октября 2019
09:05
Казнить ублюдков

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