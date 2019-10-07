В Казани пенсионерка попала под трамвай. Женщина в больнице

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло сегодня на проспекте Ямашева.

Как пишет "Татар-информ" со ссылкой на Госавтоинспекцию, пожилую женщину сбил трамвай. Женщина - водитель, по предварительным данным, проехала на красный свет.

Пострадавшая получила ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу.

Напомню, что в прошлую субботу также на проспекте Ямашева произошла авария с участием еще двух видов городского общественного транспорта:здесь автобус протаранил троллейбус.