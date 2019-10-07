В Казани из горящего дома вытащили трех человек

Сегодня спасатели вывели из горящей пятиэтажки троих казанцев. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС.

Около 10 утра в ведомство поступило сообщение о возгорании в доме 90/48 на улице Авангардной. Прибывшие на место пожарные обнаружили огонь и задымление в одной из квартир на третьем этаже. Бойцы звена газодымозащитной службы обнаружили в горящем помещении хозяина квартиры, его и еще двоих жильцов дома эвакуировали с помощью маски спасаемого. Мужчину передали в руки врачей, позже его госпитализировали.

От огня пострадало имущество на площади 10 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается.