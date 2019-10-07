«Машину не брошу!» В Казани установили бюст Героя России

В минувший понедельник, 7 октября, на территории гимназии №7 в Казани установили бюст военнослужащего внутренних войск, Героя России лейтенанта Алексея Козина. Это гимназия с 2016 года носит имя своего героического ученика.

В 1999 году уроженца Казани лейтенанта Козина назначили командиром танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. 5 сентября его подразделение получило приказ выдвинуться в Новолакский район Дагестана. Там экипаж танка вступил в бой с бандформированиями и подавил около десяти огневых точек, но один из выстрелов врага тоже достиг цели.

Алексей Козин приказал своим покинуть горящий танк, а сам прикрыл их отход с оружием в руках. «Машину не брошу!» - эти слова последними услышали от лейтенанта. Его тело нашли после завершения операции.

В ноябре 1999 года за мужество и героизм Алексею Козину посмертно присвоено звание Героя России. Его похоронили в Казани. На доме, где он проживал, еще 18 лет назад поставили мемориальную доску, а в Ново-Савиновском районе его именем названа улица.