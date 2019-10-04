Синоптики РТ предупредили о резком ухудшении погоды

В предстоящие сутки погода в Татарстане кардинально изменится,говорят в Гидрометцентре республики.

Уже сегодня вечером к западным границам подойдет холодный фронт западного циклона. Под его влиянием вечером 7 октября, ночью и утром 8 октября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха утром составит от 1 до 6 градусов выше ноля.

Днем 8 октября немного потеплеет, существенных осадков не ожидается, термометры покажут 5-10 градусов тепла.

В среду на территории республики снова прогнозируют дождь, ночью местами с мокрым снегом. Температура в ночные часы - может опуститься до 0 градусов, днем ожидается 4-9 градусов тепла, говорят метеорологи.

Отметим, что сегодня днем температура воздуха поднималась до +19 градусов, что недалеко от рекорда этого дня: 7 октября 1974 года термометры показали 21,1 градус выше нулевой отметки.