«Это человек железной воли»: Минниханов поздравил Путина с днем рождения

Сегодня Президент России Владимир Путин отмечает день рождения. Рустам Минниханов в своем аккаунте в Instagram разместил видеоролик, в котором собраны моменты посещения Путиным Татарстана и Казани. Завершается он цитатой Президента РФ: "Спасибо Татарстану! Желаю вам успехов и побед!".

Сам Минниханов сказал об имениннике следующее: "Президент России это человек железной воли, которому под силу решить задачи любого масштаба, как во внутренней политике, так и на внешнеполитической арене. Сегодня у нашего лидера День рождения! Поздравляю Вас от себя лично и от всех татарстанцев"

В комментариях подписчики Президента РТ присоединяются к поздравлениям, а также отмечают, что у Путина нет аккаунта в этой соцсети:

shibdin

Абый, так у него инстаграмма нет, просто позвони

renat_khazi_neofficial

@shibdin у него фсбграм

Добавим, что сегодня Владимиру Путину исполнилось 67 лет.