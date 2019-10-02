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Минниханов поблагодарил пенсионера, который починил подвесной мост через Казанку

Cегодня, 15:21 63 3 Автор: prokazan.ru
Президент РТ опубликовал пост в Instagram

В Instagram Президента Татарстана Рустама Минниханов сегодня появился пост с благодарностью Николаю Трофимову. Это тот самый пенсионер, который за свой счет и своими руками починил подвесной мост недалеко от Крутушки. Мост построили еще в прошлом веке, и с тех пор он пришел в плачевное состояние. 

"Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству", - написал Минниханов. 

Также Президент РТ поручил Администрации Высокогорского района следить за техническим состоянием моста и быть внимательным к обращениям граждан. 

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комментарии

Русский обыватель
0
03 октября 2019
16:01
Небось, начальники на ремонт этого моста списали десять миллионов, которые и разделили между собой и отчитались что мост отремонтирован.
Горожанин
0
03 октября 2019
16:03
Ну ,это как его , вроде как капитализм , надо человека деньгами отблагодарить то. Это при коммуняках на энтузиазме , почему нынче простой гражданин за свои "труды" ничего не получает?
Стас
0
03 октября 2019
16:10
Мог бы и премию дать из своих премиальных тысяч так 500. Не обеднели бы.
Горожанин
0
03 октября 2019
16:28
Не был бы с фамилией Трофимов, то отблагодарил бы. Думаю понятно о чем я....
В ответ на комментарий пользователя
Ну ,это как его , вроде как капитализм , надо человека деньгами отблагодарить то. Это при коммуняках на энтузиазме , почему нынче простой гражданин за свои "труды" ничего не получает?
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