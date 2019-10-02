Минниханов поблагодарил пенсионера, который починил подвесной мост через Казанку

В Instagram Президента Татарстана Рустама Минниханов сегодня появился пост с благодарностью Николаю Трофимову. Это тот самый пенсионер, который за свой счет и своими руками починил подвесной мост недалеко от Крутушки. Мост построили еще в прошлом веке, и с тех пор он пришел в плачевное состояние.

"Выражаю благодарность активному пенсионеру Николаю Трофимову, который своими силами восстановил красивый мост близ Крутушки. Также спасибо всем, кто был небезразличен к судьбе моста и принял участие в субботниках по его благоустройству", - написал Минниханов.

Также Президент РТ поручил Администрации Высокогорского района следить за техническим состоянием моста и быть внимательным к обращениям граждан.