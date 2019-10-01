В Казани построят 500 километров «ливневки»

Строительство новых участков дождевой канализации предусматривает новый Генеральный план Казани. Оно будет происходить в соответствии с развитием дорожной сети города.

На участках полного заиливания, ветхости и большого физического износа предусмотрены реконструкция и перекладка. Заложено строительство и реконструкция 106 очистных сооружений поверхностного стока и 500 километров сетей дождевой канализации. Такие цифры озвучили в мэрии Казани.

Ликвидация зон подтопления после дождей - одна из задач нового Генплана, отметили в ведомстве.