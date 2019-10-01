МегаФон стал партнером Blizzard Entertainment

МегаФон первым среди российских телеком-операторов заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment, одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Теперь клиенты МегаФона могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».

Со 2 октября, на первом этапе сотрудничества, МегаФон предложит своим клиентам сразу 9 продуктов от Blizzard, которые можно приобрести на новом портале «МегаФон Игры»: карты разного номинала для пополнения баланса Battle.net и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft: Battle for Azeroth и Overwatch® Legendary Edition будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

«Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране», - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

«МегаФон» продолжает развивать экосистему, которая базируется на мобильной сети, но выходит за пределы классических услуг мобильной связи, - констатирует гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «Продукты Blizzard имеют миллионную аудиторию, а в сети "МегаФона" — треть населения страны, понятно, что компании имеют обоюдный интерес. Для "МегаФона" это также дополнительный источник дохода за счет мобильных платежей за игры, но в России это все еще небольшой рынок»,— считает он.