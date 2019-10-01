«Ну вот куда мчался?» Момент ДТП с шестью машинами в Казани попал на видео

В соцсетях опубликовали видео момента вчерашнего ДТП с шестью машинами в Казани. Напомним, авария произошла на улице Достоевского.

На кадрах, снятых на видеорегистратор, видно, как два автомобиля на высокой скорости «пролетают» через пешеходный переход. Один водитель подрезает другого, но не успевает обогнать и лоб в лоб сталкивается с встречным автомобилем. Тот от удара отъехал назад и цепочкой пострадали еще два авто. Другой водитель также не избежал удара, но увернулся от тяжелого столкновения.

«Ну вот куда мчался? И почему не соблюдали дистанцию другие машины? Вот к чему приводит безалаберность!» - пишут комментаторы в соцсетях.