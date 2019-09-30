«Готовлюсь как на свидание». Видеообращение девочки из РТ перед самоубийством

В соцсети попало видео, которая школьница из Альметьевска записала своим одноклассникам перед самоубийством. В самом начале записи девушка говорит, что уже записывала такое видео – «это видно по заплаканным глазам». Видимо, для школьных друзей было снято отдельное послание. «Я решила снять отдельно для вас, потому что вы играете значимую часть в моей жизни. Говорят, школьные друзья намного ближе, чем друзья, которые будут у тебя дальше. Очень долго мы дружили. Вы очень дороги мне, и я благодарна за все, что вы для меня сделали».

Девушка говорит друзьям, что сегодня она в «парадных носках» - «они такие клевые, я прям тащусь». «Я вот с таким маникюром умру, с радугой, мне нравится…». «Кудряхи намутила, готовлюсь к этому, как к первому свиданию».

Голос девушки часто срывается, она плачет и ругает себя за то, что «не умеет разговаривать на видео».

«Наверное, вы увидите это после того, как я это сделаю, но не знаю. Я пока не осмыслила это. Я боюсь это делать. Боюсь ли я боли? Да».

Школьница просит о том, чтобы одну из ее кукол не отдавали никому, а подругу просит сжечь все свои фанфики «к чертям собачьим». Целую минуту она посвятила просьбе «посмотреть премьеру «Холодного сердца», потом прийти и рассказать ей».

«Обычно, когда такое происходит – звонят в органы опеки. Если у вас будут спрашивать, меня никто не обижал, честно. Я это сделала по своей воле. Меня никто не гнобил из учителей. Я не чувствовала никакого давления. Если я не умру, не общайтесь со мной, пожалуйста, вам не нужен друг суицидник. А если так получится, что да, сходите на «Холодное сердце».