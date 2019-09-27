В Казани движение по улице Рахматуллина ограничили еще на 22 месяца

Ограничение движения транспорта по улице Рахматуллина в Казани продлили до 31 июля 2021 года. До этого дорога была перекрыта с апреля по октябрь 2019-го.



Движение транспорта ограничено на участке от дома № 18 по улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми.



В городской мэрии подчеркнули, что такие меры связаны с реконструкцией объектов культурного наследия по улице Рахматуллина.