Ограничение движения транспорта по улице Рахматуллина в Казани продлили до 31 июля 2021 года. До этого дорога была перекрыта с апреля по октябрь 2019-го.
Движение транспорта ограничено на участке от дома № 18 по улице Мусы Джалиля до улицы Кави Наджми.
В городской мэрии подчеркнули, что такие меры связаны с реконструкцией объектов культурного наследия по улице Рахматуллина.
В Казани движение по улице Рахматуллина ограничили еще на 22 месяца
Cегодня, 07:36 34 0
Ограничение движения транспорта по улице Рахматуллина в Казани продлили до 31 июля 2021 года. До этого дорога была перекрыта с апреля по октябрь 2019-го.
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