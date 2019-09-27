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Новости Казани и РТ

17:11, 27.09.2019
Октябрь в Татарстане начнется с +19 градусов
09:43, сегодня
В Казани произошла крупная авария у ТЦ Мега
20:14, 27.09.2019
Самолет Казань-Новосибирск экстренно сел в Екатеринбурге
09:00, 27.09.2019
В Казани пройдёт Фестиваль Леонардо
18:07, 27.09.2019
Вечер пятницы в Казани начался с 7-балльных пробок
18:06, 27.09.2019
Жителей России предложили наказывать за оскорбление полицейских в Интернете
17:48, 27.09.2019
Детей с муковисцидозом в Казани будут лечить в специальном центре
17:40, 27.09.2019
Билайн подводит первые итоги расширения 4G сети в Татарстане
17:31, 27.09.2019
МегаФон поддержит лучший проект молодых специалистов по цифровизации ЖКХ
17:02, 27.09.2019
Банк «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» запускают ИСЖ с регулярными платежами
16:19, 27.09.2019
Грузчики аэропорта «Казань» воровали у пассажиров багаж. Их осудили
16:02, 27.09.2019
В Набережных Челнах мужчина сломал бедро, упав в погреб
15:38, 27.09.2019
30 часов без воды:сегодня в Казани начнут масштабный ремонт коммуникаций
15:01, 27.09.2019
В Челнах без вести пропал таксист
14:54, 27.09.2019
Казанская гимназия ведет уроки в Instagram
14:34, 27.09.2019
Мосгорсуд оставил под арестом аспиранта из Нижнекамска до декабря
13:48, 27.09.2019
В Казани пройдут массовые проверки с перехватом телеэфира
13:28, 27.09.2019
В Альметьевске разбилась 17-летняя девушка, выпав из окна
13:02, 27.09.2019
Жители Татарстана 4 года не болели бешенством
12:59, 27.09.2019
Уроженец РТ, который оскорбил водителя, увольняется из правительства Хакасии
12:20, 27.09.2019
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11:52, 27.09.2019
Под Елабугой загорелся частный дом. Погибли коровы
11:46, 27.09.2019
«Чисто для жёсткого хоккея»: фанаты обсуждают новую форму ХК «Ак барс»
11:42, 27.09.2019
В Татарстане пенсионерка лишилась 2 млн рублей, желая получить бонусы
11:25, 27.09.2019
«Мне написали разгневанные татары»: Варламов посвятил пост набережным Татарстана
10:31, 27.09.2019
Стали известны подробности смерти мальчика, тело которого нашли в ресторане
10:19, 27.09.2019
Из Казани можно будет улететь в Харбин. Дорого
09:58, 27.09.2019
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09:50, 27.09.2019
В Казани достраивают еще один проблемный ЖК
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12:07, 26.09.2019
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В Казани произошла крупная авария у ТЦ Мега

Cегодня, 09:43 38 0 Автор: prokazan.ru
Машина вылетела на стройку

Сегодня утром на ул. Проспект Победы, случилось крупное ДТП с двумя иномарками. Один из очевидцев опубликовал видео с места происшествия в инстаграм. 

На кадрах видно, что два автомобиля получили серьёзные повреждения. Судя по всему, одну из машин сильно занесло, она вылетела на место где идёт стройка, снеся все ограждения. Другой участник авария оказался посреди дороги, вероятно он получил сильные травмы. На данный момент, на месте работают сотрудники ГИБДД. Деталей случившегося пока нет. Проезд на этом участке затруднен.

 

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/440567

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