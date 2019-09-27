В Казани произошла крупная авария у ТЦ Мега

Сегодня утром на ул. Проспект Победы, случилось крупное ДТП с двумя иномарками. Один из очевидцев опубликовал видео с места происшествия в инстаграм.



На кадрах видно, что два автомобиля получили серьёзные повреждения. Судя по всему, одну из машин сильно занесло, она вылетела на место где идёт стройка, снеся все ограждения. Другой участник авария оказался посреди дороги, вероятно он получил сильные травмы. На данный момент, на месте работают сотрудники ГИБДД. Деталей случившегося пока нет. Проезд на этом участке затруднен.

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