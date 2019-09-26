Вечер пятницы в Казани начался с 7-балльных пробок

Согласно сервисам Яндекса дорожная ситуация сегодня ухудшилась около 17:00. Самые медленные потоки машин - со скоростью 2-3 км/ч - наблюдались на перекрестке Тульской и Технической, а также на отрезке Авангардной улицы, Глазунова и Оренбургском тракте.

7-10 км/ч - скорость движения на Мамадышском тракте, Аграрной, Ершова, Сибирском тракте в районе Советской площади. Столько же - на проспекте Ямашева в районе "Парк Хауса".

Традиционные пробки наблюдали и в центре: на Лево-Булачной, Саид-Галеева и Пушкина, а также в Щербаковском переулке.

Напомним, что к 2040 году ситуацию планируют исправить, в том числе, за счет строительства 356 километров новых магистралей, 57 развязок и 73 мостов.