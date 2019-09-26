В Казани достраивают еще один проблемный ЖК

На финишную прямую вышли работы в первом доме проблемного ЖК «Молодежный» на Ноксинском спуске, сообщают в мэрии Казани. Работы начинал обанкротившийся застройщик "Фон", завершает их комапния "Ак таш".

Сейчас идет благоустройство территории, укладка асфальта и проверка коммуникаций. Индивидуальный теплопункт опрессован, идет изоляция и завершение автоматики. На следующей неделе планируется закончить все работы и отправить заявку на проведение итоговой проверки Инспекции Госстройнадзора по РТ.

Первоначально работы хотели завершить к 20 сентября, однако из-за поставки оборудования сроки сдвинулись на 10 дней, говорят в мэрии. Напомним, что всего в ЖК "Молодежный" 5 домов, 2 сданы, в двух идет строительство, а один дом уже 5 лет находится на этапе свай.