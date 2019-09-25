Световое шоу, футбол и “Сорокин Трип”: куда сходить в Казани 28-29 сентября

Холодная погода - не повод сидеть дома, тем более что в Казани в эти выходные будет что посмотреть. Prokazan.ru собрал мероприятия на любой вкус. Выбирайте!

Цифровой праздник: световое шоу и салют

У Центра семьи Казан отметят переход России на цифровое эфирное телевидение. Казанцам обещают красочное световое шоу на фасаде Чаши. Там покажут десятиминутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России. Перед этим пройдет флешмоб с участием трех тысяч волонтеров, а после шоу, по традиции - салют, его запустят со смотровой площадки.

Когда - 28 сентября

Где - Сибгата Хакима, 4

Во сколько - в 19:00

Вход - бесплатно

“Ай да костюм”: шоу-показ одежды и национальная еда

На площади у татарского театра имени Г.Камала пройдет фестиваль национальных нарядов. Здесь же организуют фудкорт с национальными блюдами, на лингвистических мастер-классах можно будет выучить новые слова, а также узнать о традициях и обрядах, проводимых в разных странах мира.

Когда - 28 сентября

Где - Татарстан, 1

Во сколько - 11:00

Вход - бесплатно

“Сорокин Трип”: концептуализм и Сорокин в роли Сорокина

В «Смене» пройдут показы фильма «Сорокин Трип». Владимир Сорокин - современный русский писатель, сценарист, драматург и художник. Один из ярких представителей концептуализма и соц-арта. Биографический документальный фильм с писателем в главной роли расскажет о жизни автора максимально откровенно.

Когда - 28 и 29 сентября

Где - Бурхана Шахиди, 7

Во сколько - 18:00

Вход - 200 рублей

Матч “Рубин - Уфа”: футбол и ничего лишнего

На Центральном стадионе казанский “Рубин” встретится с “Уфой”. Премьер-лига, 11 тур, Главный судья Алексей Матюнин. Обратите внимание: на время матча запретят остановку транспорта около стадиона.

Когда - 29 сентября

Где - Ташаяк, 2А

Во сколько - 14:00

Вход - от 160 до 960 рублей

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Джаз в “Старом рояле”: вокал и импровизационная музыка

В джаз-кафе в субботу выступят Римма Шайхелова и трио Jazz`Elle, в воскресенье Наиль Таймасов сыграет гостям на рояле.

Когда - 28 и 29 сентября

Где - Петербургская, 50

Во сколько - сб 20:00

вс 19:00

Вход - сб 250 рублей

вс 100 рублей