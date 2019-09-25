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Новости Казани и РТ

12:21, сегодня
В Казани расширят ул. Хади Такташа, а на Павлюхина появятся подземные переходы
21:10, сегодня
Световое шоу, футбол и “Сорокин Трип”: куда сходить в Казани 28-29 сентября
17:58, сегодня
Казань сегодня:пропавшая школьница и легализация многоженства
17:53, сегодня
В Челнах оштрафовали директора детсада за прием на работу бывшего налоговика
17:13, сегодня
В Татарстане сотрудники МЧС спасли мужчину. Он чуть не лишился ноги
17:09, сегодня
Замглаву Росреестра РТ отправили под домашний арест из-за больного мужа
16:55, сегодня
В Татарстане двое подростков избили до смерти прохожего, прыгая на нем
16:55, сегодня
В Казани спасли пенсионера, который чуть не умер в запертой квартире
16:32, сегодня
Проверьте, насколько вы умнее пятиклассника: тест из 10 вопросов
16:23, сегодня
СМИ: к больной раком Анастасии Заворотнюк привезли в палату годовалую дочь
16:09, сегодня
Новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса
16:04, сегодня
В Татарстане на трассе перевернулся грузовик с досками
15:44, сегодня
Как с помощью безлимитного интернета сделать жизнь интереснее
15:07, сегодня
В Татарстане мигрант взял сотовые и избил сотрудника центра нелегалов
15:00, сегодня
Двум казанцам стало плохо в автобусах. Экипаж пришел на помощь
14:07, сегодня
В Челнах 7-летний мальчик оказался запертым на балконе. Он был в нижнем белье
13:39, сегодня
«Лучше, чем иметь 40 любовниц». В Татарстане могут легализовать многоженство
13:17, сегодня
Жителей Авиастроительного района «поили» антисептиком
12:51, сегодня
В Казани вырос спрос на BMW 5 серии и «Нивы»
12:07, сегодня
Исполком Казани: воды в 4 районах не будет, но батареи не остынут
12:00, сегодня
В Казани пенсионерка впала в кому после ДТП с автобусом
11:59, сегодня
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11:06, сегодня
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10:47, сегодня
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10:15, сегодня
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10:02, сегодня
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09:40, сегодня
Ильсур Метшин пригласил в гости мэра Барселоны
09:23, сегодня
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08:56, сегодня
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08:51, сегодня
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08:40, сегодня
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08:04, сегодня
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07:53, сегодня
Неделю пряталась по подъездам. В Казани нашли пропавшую школьницу
07:48, сегодня
Суд оставил под стражей двух обвиняемых в подготовке теракта в Татарстане
07:34, сегодня
«Красота жизни каждого мужчины». Минниханов трогательно высказался о женщинах
19:31, 25.09.2019
Казань сегодня: жуткая находка на Сибирском тракте и задержание в Росреестре РТ
17:53, 25.09.2019
В Татарстане осудили тещу за оскорбление зятя
17:32, 25.09.2019
Бродячие собаки принесли в депо на Сибирском тракте останки человека
17:15, 25.09.2019
Стал известен прожиточный минимум пенсионера в Татарстане
16:11, 25.09.2019
В Казани на «зебре» сбили пешехода. Водитель был трезв
16:08, 25.09.2019
«Они просто льют друг другу в уши из брандспойта»: Чичерина о новостях Украины
16:00, 25.09.2019
В Казани новые iPhone разлетаются, как горячие пирожки
15:53, 25.09.2019
В Татарстане мальчик попросился переночевать у друга, а потом пропал
15:16, 25.09.2019
За кражу кошелька у ветерана ВОВ жительница Казани получила условный срок
15:05, 25.09.2019
В Татарстане осудили мужчину, который натравил собаку на полицейского
14:47, 25.09.2019
В Татарстане построят 4 крытых футбольных манежа
14:45, 25.09.2019
Из здания КФУ в Казани эвакуировались 70 человек
14:25, 25.09.2019
СМИ: боксер из Татарстана устроил пьяный дебош с росгвардейцами
14:25, 25.09.2019
Кировский школьник из Казани: скрины жутких переписок с одноклассниками
14:15, 25.09.2019
Казанские перевозчики запустили голосование о повышении платы за проезд
13:43, 25.09.2019
В Казани проектируют 4 новые станции метро
13:39, 25.09.2019
Минниханов объявил 2020 год в Татарстане Годом столетия ТАССР
13:20, 25.09.2019
В Казани задержана замруководителя Росреестра РТ
12:58, 25.09.2019
Завтра 3 района Казани снова останутся без света
12:39, 25.09.2019
В Альметьевске приставы закрыли частный детский сад
12:25, 25.09.2019
Осторожно, гололед: синоптики обещают ухудшение погоды в Татарстане
12:07, 25.09.2019
В Казани запустят метробусы и городскую кольцевую электричку
11:43, 25.09.2019
Страшное ДТП в РТ: погиб 19-летний парень, еще четверо пострадали
11:29, 25.09.2019
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10:49, 25.09.2019
ВТБ запускает мобильного оператора ВТБ Мобайл
10:47, 25.09.2019
ГИБДД обяжет пристегивать детей в автобусах с октября
10:46, 25.09.2019
ВТБ и Visa начали принимать платежи с помощью смартфона
10:38, 25.09.2019
ВТБ запустил пилотный проект «облачной» электронной подписи для бизнеса
10:35, 25.09.2019
В Челнах разбилась девушка, упав с 15-го этажа
10:18, 25.09.2019
В Татарстане планируют открыть шесть мусоросортировочных комплексов
09:28, 25.09.2019
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09:06, 25.09.2019
Министерство информатизации и связи РТ могут преобразовать в новое ведомство
08:29, 25.09.2019
В Казани Lexus насмерть сбил козла
08:17, 25.09.2019
Татарстан вошел в топ-10 регионов-лидеров по скорости продажи квартир
08:02, 25.09.2019
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07:51, 25.09.2019
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Фото unsplash.com

Световое шоу, футбол и “Сорокин Трип”: куда сходить в Казани 28-29 сентября

Cегодня, 21:10 21 0 Автор: prokazan.ru
Расскажем о самом интересном

Холодная погода - не повод сидеть дома, тем более что в Казани в эти выходные будет что посмотреть. Prokazan.ru собрал мероприятия на любой вкус. Выбирайте!

Цифровой праздник: световое шоу и салют

У Центра семьи Казан отметят переход России на цифровое эфирное телевидение. Казанцам обещают красочное световое шоу на фасаде Чаши. Там покажут десятиминутный 3D-ролик, посвященный истории телевидения в России. Перед этим пройдет флешмоб с участием трех тысяч волонтеров, а после шоу, по традиции - салют, его запустят со смотровой площадки.

Когда - 28 сентября
Где - Сибгата Хакима, 4
Во сколько - в 19:00
Вход - бесплатно

“Ай да костюм”: шоу-показ одежды и национальная еда

На площади у татарского театра имени Г.Камала пройдет фестиваль национальных нарядов. Здесь же организуют фудкорт с национальными блюдами, на лингвистических мастер-классах можно будет выучить новые слова, а также узнать о традициях и обрядах, проводимых в разных странах мира.

Когда - 28 сентября
Где - Татарстан, 1
Во сколько - 11:00
Вход  - бесплатно

“Сорокин Трип”: концептуализм и Сорокин в роли Сорокина

В «Смене» пройдут показы фильма «Сорокин Трип». Владимир Сорокин - современный русский писатель, сценарист, драматург и художник. Один из ярких представителей концептуализма и соц-арта. Биографический документальный фильм с писателем в главной роли расскажет о жизни автора максимально откровенно.

Когда - 28 и 29 сентября
Где - Бурхана Шахиди, 7
Во сколько - 18:00
Вход - 200 рублей

Матч “Рубин - Уфа”: футбол и ничего лишнего

На Центральном стадионе казанский “Рубин” встретится с “Уфой”. Премьер-лига, 11 тур, Главный судья Алексей Матюнин. Обратите внимание: на время матча запретят остановку транспорта около стадиона.

Когда - 29 сентября
Где - Ташаяк, 2А
Во сколько - 14:00
Вход - от 160 до 960 рублей

+Бонус: специально для промозглого осеннего вечера

Джаз в “Старом рояле”: вокал и импровизационная музыка

В джаз-кафе в субботу выступят Римма Шайхелова и трио Jazz`Elle, в воскресенье Наиль Таймасов сыграет гостям на рояле.

Когда - 28 и 29 сентября
Где - Петербургская, 50
Во сколько - сб   20:00
                   вс   19:00
Вход - сб  250 рублей
           вс  100 рублей

 

    

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