«У себя в квартире курите»: казанцы поддержали запрет курения на балконах

Через несколько дней россиянам запретят курить, пользоваться мангалом и зажигать свечи на балконах. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Правительство РФ уже одобрило изменения в Правила противопожарной безопасности. Сообщается, что на лоджиях, балконах, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц нельзя будет пользоваться открытым огнем.

Мнения казанцев по поводу введения запрета разделились почти поровну с небольшим перевесом: большинство пользователей согласны с тем, что курить на балконах и лоджиях не стоит.

"У себя в квартире курите. Накурят на своих дырявых балконах, вонище стоит <...>. Ваша частная собственность ограничивается потолком. И не надо тут моя не моя собственность.<...>" - говорит Александр.

"Буду на балконе навоз держать. Это же "моя частная собственность". Поймите люди, курящие на балконах и туалетах. Эта вонь ни уходит куда-то в небытие, им дышат ваши соседи, в том числе дети," - пишет Радис.

"Курение подрывает семейный бюджет, целый месяц из двенадцати месяцев в году, приходится работать только на сигареты, кроме всего дурная зависимость, вред(здоровью, окружающим) и непроизводительная трата времени!" - утверждает Петр.

Беспокоит горожан и потенциальная опасность пожара из-за тлеющих окурков:

Лилия: "Запрещать нужно.. уже не первый раз ко мне на балкон залетал окурок и чуть не был пожар, ладно хоть я дома была и почувствовала запах гари".

Алексей: "В прошлом году кто-то кинул бычок с балкона и он залетел на другой балкон. Случился пожар! Если курят то не в падлу бычки в пепельницу складывать или на крайняк в банку!"

Противники нового правила также не молчат:

"Не надо злить народ! Ещё плеваться запретите на улице." возмущается Лариса.

"Нельзя запрещать людям курить на балконе. Так как балкон это частная собственность. Но выбрасывать окурки с балкона стоит запретить" - предлагает Артем.

Арчи пишет: "Пускай тога вообще запретят продажу сигарет )"

"Тогда и в квартире запретите пользоваться спичками, свечами. Отключите свет и идите штрафы выписывать" - высказалась Людмила.

Также в комментариях казанцы предложили запретить курить на остановках, потому что "потом пахнет на весь автобус", и в подъездах.

Напомним, что новые правила противопожарной безопасности вступят в силу с 1 октября.