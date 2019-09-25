В Казани расширят ул. Хади Такташа, а на Павлюхина появятся подземные переходы

Исполком Казани утвердил проект планировки территории, ограниченной улицами Роторная, Хади Такташа, Нурсултана Назарбаева и проспектом Универсиады. Проект опубликован в Сборнике документов и правовых актов.

Транспортное развитие этой территории предусматривает расширение улицы Хади Такташа с трех до четырех полос. Также будет построена магистральная улица районного значения – 1,6 км ул. Роторной. Улица Качалова будет соединена с проспектом Универсиады.

Будет построена эстакада на пресечении улиц Назарбаева и Павлюхина, новый путепровод проляжет через железную дорогу в створе ул. Хади Такташа.

Также проектом предусмотрено строительство двух автомобильных эстакад по трассе магистральной улицы районного значения – ул. Роторная и Павлюхина и ул. Роторная и пр. Универсиады.

Новые подземные пешеходные переходы появятся по ул.Павлюхина. Новые парковки будут организованы на улицах Ипподромная, Роторная, Халева.