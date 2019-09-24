В Казани на «зебре» сбили пешехода. Водитель был трезв

ДТП с участием пешехода произошло сегодня на перекрестке улиц Аделя Кутуя и Бухарской. По данным представителей муниципального полка ДПС города, водитель автомобиля "Лада Веста" наехал на мужчину, который переходил проезжую часть по "зебре", гражданин шел на зеленый сигнал светофора.

Пешехода госпитализировали до приезда сотрудников ГИБДД, а водителя полицейские проверили на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал, что автомобилист был трезв.

В деталях аварии разбираются инспектора ДПС и муниципальная служба Полка ДПС Казани.