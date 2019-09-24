Завтра 3 района Казани снова останутся без света

Очередное отключение электроэнергии ожидает казанцев 26 сентября. По данным мэрии, света не будет в трех районах города:

- в Вахитовском районе по адресам: ул. Большая Красная, 48, 54, ул. Карла Маркса, 43 с 7.00 до 16.00;

- в Приволжском районе: Гарифьянова, 38б, пр. Победы, 21, а также в частном секторе по улицам 10 лет Октября, Береговая, Даутовой, Калинина, Матюшинская, Молодежная, Озерная, Правды, Садовая, Центральная С 8.00 до 18.00;

-в Советском районе по адресам: ул. Мира, 41, 43, 45, ул. Парковая, 10, 12, 14. В это же время света не будет в поселке Султан Ай по улицам: Алсу, Итиль, Радушная, Семейная и Ясмин и в поселке Кульсеитово по ул. Главная с 9:00 до 18:00.

В указанные часы пройдет плановый ремонт ЛЭП и техобслуживание оборудования распределительных сетей. Напомним, что сегодня без электричества остались жители в 4 районах Казани.