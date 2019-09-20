Этот короткий тест покажет, разбираетесь ли вы в кинофильмах

Постер фильма - это его "обложка". Он знакомит зрителей с картиной и передает ее настроение. Сможете ли вы угадать, о каких фильмах идет речь, по их постерам в стиле "минимализм"? Пройдите тест и поделитесь результатом в комментариях.
Попробуйте угадать фильм по его постеру
Постер фильма - это его "обложка". Он знакомит зрителей с картиной и передает ее настроение. Сможете ли вы угадать, о каких фильмах идет речь, по их постерам в стиле "минимализм"? Пройдите тест и поделитесь результатом в комментариях.
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