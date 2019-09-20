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Новости Казани и РТ

12:12, сегодня
Аномальные холода: в КФУ рассказали, какая погода ожидает Казань на этой неделе
14:36, сегодня
Завтра в 4 районах Казани отключат свет
13:56, сегодня
Этот короткий тест покажет, разбираетесь ли вы в кинофильмах
16:12, 20.09.2019
Анастасия Калашникова: «Стриптиз и гоу-гоу — это разные вещи»
13:49, сегодня
Спасатели нашли тело рыбака, который пропал в Тукаевском районе
13:36, сегодня
Житель Казани осужден за развратные действия в отношении подростка
13:25, сегодня
«Люди спешили на работу». В Казани водитель автобуса объехал пробку по встречке
13:20, сегодня
Билайн поставил 5G-рекорд России
13:16, сегодня
ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд руб.
13:09, сегодня
Казань вошла в тройку самых высокомерных городов России
13:06, сегодня
Аэропорт «Бегишево» планируют модернизировать за 2 млрд рублей
12:43, сегодня
Татарстанское Свиногорье претендует на самое веселое название в России
12:15, сегодня
На трассе в Ростовской области «задержали» кур из Татарстана
11:45, сегодня
СМИ: в самарском техникуме на лекции скончался студент из Елабуги
11:35, сегодня
Экс-ректору одного из вузов Казани поставят памятник
11:30, сегодня
В Татарстане мужчина врезался в припаркованное авто, погиб пассажир
10:49, сегодня
Сколько зарабатывают официанты и повара в Казани
10:33, сегодня
В Челнах мужчина убил друга, вызвал полицию и сказал, что это сделали незнакомцы
10:22, сегодня
В Казани водитель поехал на красный свет, сбил пешехода и скрылся
10:11, сегодня
В России нашли способ, как подключиться к сотовой связи по фото и голосу
09:47, сегодня
В Набережных Челнах из-за выпавшего снега обрушилось дерево
09:31, сегодня
В Тукаевском районе разыскивают пропавшего рыбака
09:30, сегодня
В Казани неделю ищут школьницу, сбежавшую из дома в тапочках
08:56, сегодня
Бывший судья Конституционного суда РТ досрочно вышел из колонии
08:43, сегодня
В массовом ДТП в Казани пострадали двое детей
08:23, сегодня
Чиновница из Казани претендует на титул «Мисс офис»
08:11, сегодня
Главбуха татарстанского Россельхознадзора поместили под домашний арест
07:44, сегодня
«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса»
07:17, сегодня
На выставку Матисса, Пикассо и Шагала в Казани потратят 18,6 млн рублей
18:02, 23.09.2019
В Татарстане наблюдается рост сердечно-сосудистых заболеваний
17:52, 23.09.2019
В Татарстане наказали мужчину за выдуманное убийство жены
17:10, 23.09.2019
Жительница Зеленодольска, которая критиковала Путина, получила 1 млн рублей
17:02, 23.09.2019
В детских школах искусств Казани открыты курсы для взрослых
16:29, 23.09.2019
Переломы и травма головы: в Казани пенсионерку сбил автобус
16:22, 23.09.2019
В Челнах осудили заказчика убийства «гробовщика»
16:09, 23.09.2019
В Татарстане 16-летнего велосипедиста сбил поезд
15:55, 23.09.2019
В Казани стартует отопительный сезон
15:39, 23.09.2019
В Нижнекамске 13-летний школьник вымогал деньги у детей. Есть пострадавшие
15:38, 23.09.2019
В Татарстане поезд сбил 16-летнего велосипедиста
15:27, 23.09.2019
В Казани начали судить предпринимателя, расстрелявшего двух человек
14:55, 23.09.2019
МЧС: в Татарстане по дороге домой потерялся мужчина с гармонью в руках
14:29, 23.09.2019
В Исполкоме Казани идет отбор на должность главы Комитета физкультуры и спорта
14:24, 23.09.2019
Верховный суд РФ оправдал фельдшера из РТ. Его обвинили в смерти пациента
14:24, 23.09.2019
Конкурс на премию «На Благо Мира».
14:10, 23.09.2019
Суд признал фельдшера Румию Хасанову невиновной в смерти мужчины в отделе МВД
13:16, 23.09.2019
В Татарстане спасатели 6 часов искали мужчину с гармонью
12:46, 23.09.2019
В Казани водитель сбил пешехода и уехал. Его разыскивают
12:32, 23.09.2019
МегаФон и СПбГУ запустили первую студенческую 5G-лабораторию
12:16, 23.09.2019
«Где тонко, там и рвется»: Метшин прокомментировал предстоящее отключение воды
12:15, 23.09.2019
В Челнах скончалась женщина. Она обморозила кисти рук на улице
11:37, 23.09.2019
ГИБДД РТ призвало водителей быть осторожнее на дорогах - ожидается мокрый снег
11:26, 23.09.2019
В столице Татарстана могут открыть представительство США
11:24, 23.09.2019
Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам
10:58, 23.09.2019
В Казани собрались главы разведок стран СНГ
10:57, 23.09.2019
Под Набережными Челнами мужчина, спасаясь от пожара, упал со второго этажа
10:17, 23.09.2019
ВТБ улучшит условия по накопительному счету «Копилка»
10:17, 23.09.2019
За лето парки Казани посетило почти полмиллиона человек
10:01, 23.09.2019
В Набережных Челнах столкнулись две иномарки, пострадал 8-летний мальчик
09:42, 23.09.2019
СМИ: Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих
09:27, 23.09.2019
В Казани горело студенческое общежитие
18:49, 22.09.2019
Насколько вы начитанны? Только эрудированный человек сможет ответить на вопросы
17:05, 22.09.2019
В РТ по федеральной программе планируют закупить новый общественный транспорт
16:46, 22.09.2019
Синоптики РТ предупредили о заморозках
15:36, 22.09.2019
В России хотят ввести индекс самогона
13:59, 22.09.2019
В России планируют начать бесплатно выдавать лекарства, выписанные в больницах
13:28, 22.09.2019
В Казани водитель иномарки устроил массовое ДТП и скрылся
13:00, 22.09.2019
Важность обеспечения растений влагой
12:46, 22.09.2019
В Казани на улице Химическая произошел пожар
12:13, 22.09.2019
В Татарстане трое мужчин лишились денег. Они совершили сделки через Интернет
11:35, 22.09.2019
В Челнах разыскивают 62-летнего мужчину. Он без вести пропал
11:06, 22.09.2019
СМИ: Шойгу допустил отмену обязательного призыва в армию
10:35, 22.09.2019
В Санкт-Петербурге осудили челнинцев. Они хотели убить вора в законе
09:49, 22.09.2019
Команда «Камаз-мастер» попала в ДТП на чемпионате России
09:13, 22.09.2019
Синоптики Татарстана рассказали, какой будет предстоящая зима в республике
08:15, 22.09.2019
Тест: ответьте на 21 вопрос и узнайте, насколько вы сильны в мировой истории
17:34, 21.09.2019
В Челнах на фото попало нетрадиционное ДТП
17:06, 21.09.2019
В Казани прошли одиночные пикеты в поддержку фигурантов «московского дела»
16:28, 21.09.2019
Минсельхозпрод РТ: пахать нужно круглосуточно
16:04, 21.09.2019
В Челнах пьяный мужчина устроил дебош в магазине
15:44, 21.09.2019
ОНФ оценил безопасность дорог в Казани на «отлично»
14:59, 21.09.2019
Иван Дорн «объявил» станцию казанского метро
10:35, 21.09.2019
Пожарный извещатель спас пенсионерку из Зеленодольского района от гибели
10:12, 20.09.2019
Зеленодольцев предупредили о магнитных бурях в конце сентября
09:56, 20.09.2019
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17:32, 19.09.2019
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11:17, 18.09.2019
Стало известно, когда в Зеленодольском районе начнется отопительный сезон
16:11, 17.09.2019
Стало известно, где отключат свет в Зеленодольске во второй половине сентября
15:13, 17.09.2019
Генпрокуратура заявила об «аварийных» нарушениях в РТ
12:55, 17.09.2019
С 1 октября вступают в силу новые правила выхода в отпуск и выплаты отпускных
12:18, 17.09.2019
Бузову раскритиковали в сети за фото в мусульманском платье
11:37, 16.09.2019
Зеленодолец получил сильные ожоги, пытаясь спасти горящий дом и гараж
07:53, 16.09.2019
В Татарстане резко похолодало: воздух прогреется лишь до +14, ожидается дождь
12:04, 15.09.2019
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09:59, 15.09.2019
По трассе «Йошкар-Ола - Зеленодольск» можно ехать со скоростью 100 км/ч
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09:14, 13.09.2019
В пятницу 13-го воздух в РТ прогреется до +25
Фото pixabay.com

Этот короткий тест покажет, разбираетесь ли вы в кинофильмах

Cегодня, 13:56 141 0 Автор: prokazan.ru
Попробуйте угадать фильм по его постеру

Постер фильма - это его "обложка". Он знакомит зрителей с картиной и передает ее настроение. Сможете ли вы угадать, о каких фильмах идет речь, по их постерам в стиле "минимализм"? Пройдите тест и поделитесь результатом в комментариях. 

 

 

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