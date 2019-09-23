«Сибирь» прервала победную серию «Ак Барса»

Вчера, 23 сентября, «Сибирь» уверенно победила «Ак Барс» на своем льду в Новосибирске со счетом 4:2. Казанский клуб прервал серию из шести побед, команда Николая Заварахуина одержала вторую победу подряд.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте, реализовал большинство. В этом матче хет-трик на свой счет записал нападающий «Сибири» Данил Романцев, забивший свои первые шайбы в этом сезоне. У казанцев забросили шайбы Кирилл Петров и Владимир Ткачев.

«Команду хозяев с победой. Скажу так – было очень хорошее начало, очень неплохое, но у нас игры переворачиваются быстро: удаление 5 на 3 надломило. Но это не умаляет заслуг соперника. Нам надо было искать пути, а после этого игра немного перевернулась. За 6 бросков мы пропустили 3 гола – такая тонкая грань, может пойти и в другую сторону», - отметил главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов, комментируя итоги матча.

25 сентября «Ак Барс» встретится с «Трактором» в Челябинске.