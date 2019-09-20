В Казани начали судить предпринимателя, расстрелявшего двух человек

Сегодня в Верховном суде Республики Татарстан стартовал процесс по делу Рината Раимджанова, который в декабре прошлого года расстрелял в центре Казани двух человек. Информация о начале судебного заседания размещена на сайте суда. В перечне статей обвинения - приготовление и покушение на преступление; приобретение, хранение, перевозка, передача и сбыт оружия, его частей или боеприпасов; убийство.

Напомним, что 25 декабря 2018 года на перекрестке улиц Университетской и Островского произошло нападение на двух граждан. Один из мужчин припарковал свой автомобиль возле кафе и зашел в ломбард, затем вышел оттуда со своим другом и сел в машину. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина и начал стрелять в сторону водителя машины. Знакомый потерпевшего попытался ему помочь, но был также ранен.

Подозреваемого задержали в мае 2019 года в пригороде Казани. В МДВ РТ сообщили, что во время обыска у него нашли пистолет и наркотические средства. В прошлом Раимджанов состоял в ОПГ "Тукаевские".