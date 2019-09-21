В Татарстане трое мужчин лишились денег. Они совершили сделки через Интернет

В Татарстане трое мужчин лишились почти 200 тыс рублей. Они совершили сделки через Интернет, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

48-летний житель Набережных Челнов пытался приобрести кофемашину на одном из сайтов бесплатных объявлений. Он перевел продавцу 52 тыс рублей на банковскую карту, однако товар так и не получил.

В Бавлинском районе 44-летний житель Башкирии через Интернет пытался купить резину для автомобиля и перевел мошенникам 79 тыс рублей. А бизнесмен из Азнакаевского района пытался продать прополис. Он отправил клиенту товар на 59 тыс рублей, но оплату так и не получил.

Так, в ведомстве напоминают, что при сделки следует удостовериться в надежности партнера и не выполнять инструкции, связанные с банковскими картами.