Под Казанью клиент зарезал таксиста и попал на его авто в ДТП

В селе Шигали Высокогорского района 26-летний парень из Волжска зарезал 31-летнего таксиста из Казани, после чего попал на его машине в ДТП. Об этом сообщили в МВД по РТ и Следственном комитете.

17 сентября парень вызвал через приложение такси, после чего поехал к подруге в дом на Мамадышском Тракте в Казани, уже там они решили съездить развлечься, для чего вызвали такси с тем же водителем. Сначала они поехали в Авиастроительный район, а затем решили отправиться в Башкортостан.

Около села Шигали Высокогорского района девушка попросила остановить машину и пошла в лесопосадку. Между таксистом и клиентом произошла ссора, житель Волжска, увидев, что водитель отвернулся, несколько раз ударил того ножом в спину. Это увидела девушка, которая сильно закричала, нападавший отвлекся и в этот момент таксист смог убежать в сторону леса.

Житель Волжска посадил напуганную подругу в машину, и они поехали в его родной город. На следующий день девушке удалось сбежать от парня и на попутке добраться домой, где она сразу же вызвала сотрудников полиции. Следом за ней в квартиру зашел подозреваемый. А через пару минут на вызов приехали сотрудники полиции, которые его задержали. При этом пьяный парень совершил ДТП на автомобиле убитого в Зеленодольском районе, после чего добирался до города уже на такси.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", свою вину задержанный признал. При этом за несколько дней до убийства парень украл у другого потерпевшего золотую цепочку, браслет и телефон.

19 сентября в в 3 часа ночи полицейские нашли в лесу труп таксиста, а позже и его авто.