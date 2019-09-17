В Казани задержали главного бухгалтера Россельхознадзора по РТ

В Казани накануне задержали главного бухгалтера управления Россельхознадзора по РТ Эрика Ахметова, сейчас он находится в изоляторе. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Спецоперацию провели сотрудники отдела экономической безопасности МВД Казани и республиканского ФСБ, его подозревают в том, что он с февраля 2017-го по январь этого года начислял незаконные премии начальникам отделов ведомства.

Якобы часть незаконных премий забирал себе сам начальник отдела бухгалтерии и финансирования Эрик Ахметова.

Следственный комитет по РТ возбудил в отношении Ахметова уголовное дело о превышении должностных полномочий, ему грозит до 6 лет лишения свободы.