Синоптики: в Татарстане из-за Скандинавского циклона похолодает до -2 градусов

В Татарстане ожидается похолодание до -2 градусов из-за прихода Скандинавского циклона, об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

В выходные дни, 21-22 сентября, в республике ожидается дождь, ночью похолодает до 0..+6 градусов, днем будет не выше +6..+12 градусов.

В понедельник, 23 сентября, ожидаются осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом, сильный восточный с переходом на северный ветер порывами до 15-20 м/с. Ночью температуры воздуха составят 0..+5 градусов, днем всего +4..+9 градусов.

24-25 сентября будет холодно, ожидается дождь и мокрый снег, ночью похолодает до 0..+3 градусов, местами ожидаются заморозки до -2 градусов; днем будет не выше +2..+7 градусов.