В Татарстане осудили водителя, который на «ГАЗоне» устроил ДТП с 2 погибшими

В Татарстане осудили 31-летнего жителя Альметьевска, который устроил ДТП с двумя погибшими.

ДТП случилось вечером 26 декабря 2018 года, водитель "ГАЗон NEXT 3010GD" ехал по трассе Казань-Оренбург, на одном из участков дороги он выехал на встречную полосу для обгона и врезался в Opel Vivaro.

По версии следствия, автомобилист не убедился в безопасности маневра и не принял во внимание снегопад и темное время суток.

В результате ДТП два пассажира легкового автомобиля скончались, еще четверо — с травмами доставлены в больницу.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также подсудимого на 1 год лишили водительского удостоверения.