В Татарстане задержан подозреваемый в связях с ИГ

В Татарстане по подозрению в связях с международной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), запрещенной в России, задержан подозреваемый. Об этом сообщает ТАСС.

Также были задержаны два человека в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, у задержанных обнаружены оружие и запрещенная литература. При этом источники рассказали URA.RU, что всего задержали четверых человек. У одного из подозреваемых обнаружили и изъяли самодельный пистолет и шесть патронов к нему. Также у задержанных нашли гранату Ф-1, два снаряда к осколочному гранатомету, три патрона, религиозную литературу.

Все трое задержанных имеют российское гражданство.