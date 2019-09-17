Казанцев обещают полностью обеспечить объектами соцсферы через 20 лет

“Город будет развиваться комплексно: все аспекты современной жизни должны присутствовать на территории, которая развивается. Важнейшее для жителей - это наличие полноценной социалки” - об этом заявил заместитель руководителя Исполкома города Радик Шафигуллин на пресс-конференции, посвященной новому Генплану.

К 2040 году, по прогнозам, население Казани составит в среднем 1 миллион 400 тысяч человек, максимум - более 1,5 миллионов. В Генплан заложена возможность строительства более 46 миллионов квадратных километров жилья.

Исходя из этих цифр, документ предусматривает создание 128 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Сейчас самая высокая потребность в них - в Советском районе, микрорайоны “Центр”, “Азино-1” и “Азино-2”. В следующие два года в Казани построят 20 дошкольных учреждений на 4 тысячи мест.

Школьникам, по прогнозам, может потребоваться 274 тысячи мест. В ближайшее время планируют решить напряженную ситуацию с местами в общеобразовательных учреждениях строительством школ в ЖК “Салават Купере”, на улицах Бондаренко и Жиганова. Новые учебные заведения будут работать в режиме школы полного дня и обеспечат детей внеурочными занятиями. Параллельно 40 существующих школ расширят за счет пристроев: уже идет строительство дополнительного корпуса школы №165, завершается проектирование корпусов лицея № 26 в Авиастроительном и гимназии № 18 в Приволжском районах.

Расчет потребности в объектах социальной сферы производили не в количестве и вместимости учреждений, а по принципу дефицита. Это позволяет сформировать план строительства с учетом роста населения, рассказала Анастасия Латыпова, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани:

“Самое главное в Генеральном плане не сделать ошибку - не предусмотреть возможность строительства объектов местного значения. Потому что иначе мы не сможем резервировать и изымать земельные участки. Чтобы Генплан не стал проблемой на следующей стадии, расчет произведен исходя из максимально возможного строительства объектов социальной инфраструктуры”

Также в Генплан заложено строительство новых спортивных объектов, подростковых клубов, молодежных центров и учреждений дополнительного образования.