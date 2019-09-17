Прокуратура потребовала выделить школьный автобус для «Салават Купере»

Прокуратура потребовала от властей Казани выделить автобус для школьников ЖК "Салават Купере", сообщили в надзорном ведомстве.

В этом году территория обслуживания школы №57 в поселке Зелесный была расширена за счет жителей ЖК "Салават Купере". В новом учебном году в начальные классы были приняты 87 детей, проживающих на территории ЖК, однако сама школа находится в 3 км от комплекса и детям приходится по пути на учебу преодолевать два подземных перехода.

Согласно правилам школа должна находиться в пешей доступности, если этого нет, то должен быть выделен школьный автобус. Однако этого сделано не было.

Прокуратура потребовала исправить это нарушение.