Под Казанью перевернулась фура и перекрыла движение на трассе М7

14 сентября на трассе М-7 под Казанью днем перевернулся грузовик, в результате ДТП трасса оказалась заблокирована.

ЧП случилось на трассе после поста ГИБДД «Малиновка». На фото с места происшествия видно, что фура перевернулась набок и полностью перекрыла движение в одну из сторон. Другие участники движения пытаются объехать помеху по обочине.

Детали ДТП уточняются. Сейчас движение на этом участке дороги затруднено, скорость движения потока машин составляет 3 км/ч. Пробка уже растянулась до моста через Волгу