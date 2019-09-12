Казанского банкира осудили за ущерб в 43 миллиона рублей

В Татарстане осудят бывшего и. о. председателя правления «Татагропромбанка» за злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, в январе 2017 года банкир от имени ООО «Татагропромбанк» заключил договор о передаче кредитного долга компании «БиТиеЛ». Она, в свою очередь, принадлежит фирме «Чистопольская заря», признанной в начале 2018 года банкротом.

Фигурант дела нанес кредиторам банка ущерб в размере 43 млн рублей. Вину он не признал. Уголовное дело рассмотрит Вахитовский райсуд Казани, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.