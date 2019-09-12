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14:54, 13.09.2019
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14:41, 13.09.2019
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14:10, 13.09.2019
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13:12, 13.09.2019
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13:10, 13.09.2019
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11:34, 13.09.2019
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В субботу в Челнах устроят День шарлотки с бесплатной дегустацией пирогов
09:15, 13.09.2019
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16:00, 12.09.2019
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Из-за дочери Алсу, Первый канал поменял систему голосования

Cегодня, 09:57 145 1 Автор: prokazan.ru
Новинку должны испытать в ходе «Голоса» 60+

Первый канал распространил заявление о встройке новой системы голосования в очередном сезоне шоу «Голос». Решение принято после скандала с подсчетом голосов в пользу дочери певицы Алсу. Новинку должны испытать в ходе версии «Голоса» для пожилых участников – 60+.

Как именно работает система, обещают рассказать в финале. Итоги шестого сезона детского «Голоса» пришлось аннулировать, когда стало ясно, что голосование провели нечестно. К таким выводам пришли специалисты Group-IB по итогам анализа действовавшей системы голосования. В результате канал провел повторное голосование, а победителями назвал всех финалистов сезона проекта.

комментарии

Горожанин
0
14 сентября 2019
10:49
Обосрались по полному, напишите честно

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