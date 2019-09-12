Из-за дочери Алсу, Первый канал поменял систему голосования

Первый канал распространил заявление о встройке новой системы голосования в очередном сезоне шоу «Голос». Решение принято после скандала с подсчетом голосов в пользу дочери певицы Алсу. Новинку должны испытать в ходе версии «Голоса» для пожилых участников – 60+.

Как именно работает система, обещают рассказать в финале. Итоги шестого сезона детского «Голоса» пришлось аннулировать, когда стало ясно, что голосование провели нечестно. К таким выводам пришли специалисты Group-IB по итогам анализа действовавшей системы голосования. В результате канал провел повторное голосование, а победителями назвал всех финалистов сезона проекта.