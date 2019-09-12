В Казани доставщик еды на велосипеде проехался, держась за «Газель»

В Казани сняли на видео доставщика "Яндекс.Еды", который проехался на велосипеде, держась за "Газель", видео появилось в соцсетях.
Парень ехал около ТЦ "Мега", зацепившись рукой за кузов грузовой "Газели".
В Казани сняли на видео доставщика "Яндекс.Еды", который проехался на велосипеде, держась за "Газель", видео появилось в соцсетях.
Парень ехал около ТЦ "Мега", зацепившись рукой за кузов грузовой "Газели".
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