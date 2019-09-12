В казанском автобусе девочка выпала из дверей ехавшего автобуса

В Казани 6-летняя девочка накануне выпала из автобуса, который поехал с открытыми дверями, в результате она получила перелом. Об этом сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось в 12:50, 38-летний водитель "МАЗа" маршрута №33 на остановке "Улица Файзи" поехал с открытыми дверями, из салона выпали два пассажира — 6-летняя девочка и 40-летняя женщина.

Женщина получила ушибленную рану затылочной области, девочка — закрытый перелом костей левой руки, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В ассоциации автотранспортных предприятий РТ сообщили, что причиной ДТП стал человеческий фактор. Водитель поспешил уехать с остановки и не убедился, что двери закрылись, сейчас его отстранили, отмечает "Бизнес Online".