В Татарстане из-за дымовой шашки от крыс погиб еще один человек

В Альметьевском районе РТ в погребе дома по улице Крупская села Верхняя Мактама погиб 82-летний мужчина, сообщили в МЧС РТ.

Накануне в 14 часов мужчина спустился в погреб для окуривания от грызунов серной дымовой шашкой. Спустя некоторое время его дочь вместе с соседом также спустились в погреб, где нашли того без сознания. В результате женщина вместе со знакомым также получили отравление.

Прибывшие медики помочь пожилому мужчине не смогли, он скончался. Его дочь и соседа госпитализировали с отравлением.

Напомним, несколько дней назад в селе Малый Убей Дрожжановского района Татарстана 80-летний мужчина погиб от отравления сернистым ангидридом при обработке погреба дымовой шашкой.