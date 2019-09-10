Эксперты оценили шансы на уход Минниханова с поста президента РТ в 2020 году

Эксперты фонда "Петербургская политика" проанализировали шансы ухода президента РТ Рустама Минниханова со своего поста в 2020 году, оценив их как "крайне низкие". Об этом сообщает "Коммерсант".

В рамках исследования была проанализирована вероятность ротации глав 16 регионов России, в том числе и президента Татарстана. Самая высокая ротация, по мнению экспертов, возможна в Чувашии, Архангельской и Иркутской областях, выше средней — в Камчатском, Краснодарском краях, в Еврейском АО и Калужской области, а средняя ротация — в Брянской, Костромской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской областях и Ханты-Мансийском АО.