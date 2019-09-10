В казанском Кремле ответили на слова Жириновского о «заваленной» деньгами Казани

В казанском Кремле ответили на слова руководителя ЛДПР Владимира Жириновского, заявившего, что "Казань завалили деньгами", из-за чего в России падает рождаемость.

Напомним, Жириновский на заседании Госдумы заявил, что "завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше".

- Господин Жириновский должен прекрасно знать особенности формирования бюджетной политики и принципы выстраивания налоговой системы России. Татарстан, являющийся одним из динамично развивающихся субъектов России, всегда отдавал и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше чем получает, - заявила сегодня на брифинге представитель Кремля Лилия Галимова.

Она уточнила, что власти РТ оценивают эти слова политика как "очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов".

Уже после этого спикер Госсовета РТ Фарид Мухаметшин связался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, со стороны Татарстана "была отмечена неприемлемость подобных высказываний".