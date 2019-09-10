В Казани снесут еще девять незаконных ларьков

В Казани снесут девять незаконных киосков на ряде улиц города, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии.

Будут снесены павильоны на улице Залесная, на пересечении проспекта Победы с Сафиуллина и по два павильона на Мамадышском тракте и улице Даурская, один сезонный торговый объект на Кулахметова, торговый киоск на Меридианной и бахчевой развал на Фучика вблизи дома № 96.

Сначала власти будут добиваться сноса от владельцев киосков, если те не отреагируют, их снесут принудительно в срок с 18 сентября по 11 декабря.