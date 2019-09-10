Татарстану в 2020 году федеральные власти не выдадут и одного кредита

Министерство финансов России в 2020 году не будет выделять Татарстану кредиты, сообщил накануне премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Правительства РТ. Совещание было посвящено прогнозу социально-экономического развития Татарстана и бюджета на трехлетний период.

Бюджет республики на 2020 год и плановый период запланирован с дефицитом.

- Это вынужденная мера по объективным причинам, но мы должны стремиться к преодолению дефицита. Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов. В этой связи крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита, — сказал премьер-министр РТ.

По его словам, в числе таких источников он назвал "расширение налогооблагаемой базы", ликвидацию задолженности по налогам и оптимизацию расходов.