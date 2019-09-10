Татарстану в 2020 году федеральные власти не выдадут и одного кредита

Министерство финансов России в 2020 году не будет выделять Татарстану кредиты, сообщил накануне премьер-министр РТ Алексей Песошин на заседании Правительства РТ. Совещание было посвящено прогнозу социально-экономического развития Татарстана и бюджета на трехлетний период.
Бюджет республики на 2020 год и плановый период запланирован с дефицитом.
- Это вынужденная мера по объективным причинам, но мы должны стремиться к преодолению дефицита. Минфин России не планирует в следующем году выделять республике бюджетных кредитов. В этой связи крайне важно, чтобы проект бюджета содержал реальные источники покрытия бюджетного дефицита, — сказал премьер-министр РТ.
По его словам, в числе таких источников он назвал "расширение налогооблагаемой базы", ликвидацию задолженности по налогам и оптимизацию расходов.
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Эти слова чиновника означают, что все расходы повесят на население! Увеличат и придумают новые налоги. Оптимизация расходов означает уменьшение зарплат, меньше будут выделять на больницы, детские сады и т.д. Ну и квартплата вырастет, как без этого...