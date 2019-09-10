В мэрии Казани раскритиковали исследование по стоимости ЖКХ в Казани

В мэрии Казани раскритиковали исследование, согласно которому Казань опередила Москву по размерам платы за ЖКХ, в ведомстве заявили, что объем платежей через платформу «Яндекс.Деньги» занимает незначительную часть среди поступающих платежей. Об этом сообщил замглавы исполкома Казани, курирующий вопросы ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

- В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется Портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан — через данный сервис проходит 28% оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Далее по популярности — оплата через банки ("АК БАРС Банк", Сбербанк и др.). И лишь после — "Яндекс.Деньги" и иные электронные "кошельки", - сообщил чиновник, передает "Татар Информ".

Ранее сообщалось, что в Казани, по данным "Яндекс.Деньги", размер средней платы за ЖКХ оказался 5970 рублей, в Москве 3937 рублей, также высокими оказалась плата в Екатеринбурге (3780 рублей), Новосибирске (3620 рублей) и Челябинске (3482 рублей).