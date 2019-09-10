В Татарстане осудили мужчину, переводившего деньги террористам в Пакистане

В Татарстане осудили 47-летнего Алексея Верезумского. которого признали виновным в спонсировании терроризма. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В селе Ютазы Верезумский вместе с объявленным в международный розыск подозреваемым вербовал и вовлекал местных жителей к вступлению в состав международно-террористической организации "Имарат Кавказ", чтобы затем совершать теракты на северном Кавказе.

В 2012 году Верезумский перевел 27400 долларов в Пакистан, эти деньги поступили на финансирование запрещенной в России "Аль-Каиды".

Было возбуждено уголовное дело, свою вину Верезумский не признал. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.